Віцеканцлер Австрії заявив, що піде у відставку

Віцеканцлер Австрії Андреас Баблер заявив у неділю, що наступного року піде у відставку з посади другого за рангом урядовця та лідера коаліційної Соціал-демократичної партії, поступившись перед зростаючим невдоволенням у партії через падіння її рейтингу в опитуваннях громадської думки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Соціал-демократи є другою партією у трипартійному уряді на чолі з консервативним канцлером Крістіаном Штокером, який був сформований минулого року після того, як ультраправа Партія свободи вперше здобула найбільшу кількість місць на парламентських виборах, але не змогла сформувати урядову коаліцію.

Хоча формування трипартійного уряду позбавило ультраправих влади, з того часу вони лише зміцнювали свої позиції в опитуваннях громадської думки. Зараз її підтримка становить близько 38%, що перевищує сумарну підтримку соціал-демократів та Народної партії Штокера.

Спекуляції щодо можливого відходу Баблера посилилися, оскільки підтримка соціал-демократів продовжувала падати. За даними останніх опитувань, вона становить 15%, що на 6 пунктів менше, ніж після останніх парламентських виборів у вересні 2024 року.

"Публічні дебати щодо того, хто має бути лідером, не йдуть на користь політичним партіям. Публічні суперечки не йдуть на користь політичним партіям", – заявив Баблер після дня зустрічей серед партійних діячів, додавши, що дискусія щодо того, чи повинен він піти у відставку, відволікає увагу.

"Я переконаний, що це має закінчитися", – сказав він.

Міністр фінансів Маркус Мартербауер, який проходить лікування від раку, замінить Баблера на посаді віцеканцлера на початку наступного року, а Баблер одночасно залишить посаду лідера партії, повідомив сам Баблер, додавши, що не може сказати, коли саме відбудеться ця зміна.

Торік наприкінці лютого стало відомо, що три політичні партії Австрії домовилися про формування коаліційного уряду, який не включатиме ультраправу Австрійську партію свободи, що здобула найбільше голосів на виборах.

Детальніше про уряд Австрії читайте у статті Шанс на проукраїнську Австрію: як ультраправих переможців лишили поза урядом і що буде далі.