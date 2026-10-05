Вице-канцлер Австрии заявил, что уйдет в отставку

Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер заявил в воскресенье, что в следующем году уйдет в отставку с поста второго по рангу правительственного чиновника и лидера коалиционной Социал-демократической партии, уступив перед растущим недовольством в партии из-за падения ее рейтинга в опросах общественного мнения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Социал-демократы являются второй партией в трёхпартийном правительстве во главе с консервативным канцлером Кристианом Штокером, которое было сформировано в прошлом году после того, как ультраправая Партия свободы впервые получила наибольшее количество мест на парламентских выборах, но не смогла сформировать правительственную коалицию.

Хотя формирование трехпартийного правительства лишило ультраправых власти, с тех пор они только укрепляли свои позиции в опросах общественного мнения. Сейчас их поддержка составляет около 38%, что превышает совокупную поддержку социал-демократов и Народной партии Штокера.

Спекуляции о возможном уходе Баблера усилились, поскольку поддержка социал-демократов продолжала падать. По данным последних опросов, она составляет 15%, что на 6 пунктов меньше, чем после последних парламентских выборов в сентябре 2024 года.

"Публичные дебаты о том, кто должен быть лидером, не идут на пользу политическим партиям. Публичные споры не идут на пользу политическим партиям", – заявил Баблер после дня встреч с партийными деятелями, добавив, что дискуссия о том, должен ли он уйти в отставку, отвлекает внимание.

"Я убежден, что этому нужно положить конец", – сказал он.

Министр финансов Маркус Мартербауэр, проходящий лечение от рака, сменит Баблера на посту вице-канцлера в начале следующего года, а Баблер одновременно покинет пост лидера партии, сообщил сам Баблер, добавив, что не может сказать, когда именно произойдет эта смена.

В конце февраля прошлого года стало известно, что три политические партии Австрии договорились о формировании коалиционного правительства, в которое не войдет ультраправая Австрийская партия свободы, набравшая наибольшее количество голосов на выборах.

Подробнее о правительстве Австрии читайте в статье Шанс на проукраинскую Австрию: как ультраправых победителей оставили вне правительства и что будет дальше.