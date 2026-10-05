У Німеччині судять виконавців атак з будівельною піною, за якими могла стояти РФ

У Німеччині троє молодих чоловіків та одна жінка постануть перед судом за серію нападів із застосуванням будівельної піни на сотні автомобілів у чотирьох німецьких федеральних землях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Прокуратура Ульма висунула обвинуваченням підсудним, віком від 18 до 21 року, у спільній злочинній шкоді майну. Один із них уже дав свідчення щодо скоєних злочинів. На початку судового розгляду мають виступити двоє свідків, пояснила речниця місцевого суду.

За версією обвинувачення, у грудні 2024 року ця група нібито навмисно пошкодила численні автомобілі в Блаубойрені, Лангенау, Ульмі, Ной-Ульмі, Шенефельді (Бранденбург) та Берліні. Збитки оцінюються у понад 13 тисяч євро.

Обвинувачених звинувачують у тому, що вони заповнювали вихлопні труби автомобілів будівельною піною. Це створювало незручності для власників автомобілів, оскільки після затвердіння піну важко видалити.

Також їм інкримінують наклеювання на автомобілі наклейок із гаслом "BE GREEN!" та зображенням тодішнього федерального міністра економіки від Партії зелених Роберта Габека.

Слідчі вважають, що за цим, на перший погляд, простим актом вандалізму ховалася незграбна спроба вплинути на федеральні вибори 2025 року. За даними прокуратури, один із замовників спеціально підбурив цих чотирьох осіб до вчинення цих дій, щоб вплинути на виборчу поведінку німецького населення. Натомість їм обіцяли 100 євро за кожну пошкоджену машину.

Федеральне відомство з охорони Конституції вже давно попереджає про спроби російських спецслужб вербувати так званих "одноразових агентів" для шпигунства та саботажу в Німеччині. Органи безпеки вважають їхні дії частиною гібридної загрози, якій піддається Німеччина, особливо з початку загарбницької війни Росії проти України.

Розслідування щодо організаторів диверсій з будівельною піною наразі закрито. Згідно з попередніми заявами прокуратури, один із підозрюваних повідомив, що ці дії були замовлені чоловіком, якого вважають громадянином Сербії, що проживає в Росії. Його особу досі не встановлено.

За даними прокуратури, 19-річний обвинувачений, який наразі перебуває під вартою за інший злочин, дав свідчення щодо висунутих звинувачень, а також вказав на причетність своїх співучасників. Троє інших обвинувачених заперечили звинувачення або скористалися правом зберігати мовчання. Наразі вони перебувають на волі.

За даними прокуратури, серед цих трьох чоловіків – громадянин Боснії та Герцеговини з району Гюнцбурга, громадянин Німеччини з Ульма та чоловік із сербським і хорватським громадянством, який зараз мешкає в Ной-Ульмі. Обвинувачена – 20-річна громадянка Румунії, яка проживає в районі Альб-Донау.

Як стверджується, ймовірні злочини були скоєні в період з 8 по 11 грудня 2024 року. Провадження у справі проти 29-річного чоловіка з району Альб-Донау було припинено.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.

Повідомляли, що глава МВС Німеччини Александр Добріндт планує комплекс заходів, який має охопити захист від безпілотників та диверсій на критичній інфраструктурі і кібератак, а також – виявлення шпигунів і потенційних терористів.

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