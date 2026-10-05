В Германии судят виновных в нападениях со строительной пеной, за которыми могла стоять РФ

В Германии трое молодых мужчин и одна женщина предстанут перед судом за серию нападений с применением строительной пены на сотни автомобилей в четырёх немецких федеральных землях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Прокуратура Ульма предъявила обвинение подсудимым в возрасте от 18 до 21 года в совместном преступном повреждении имущества. Один из них уже дал показания по совершенным преступлениям. В начале судебного разбирательства должны выступить два свидетеля, пояснила пресс-секретарь местного суда.

По версии обвинения, в декабре 2024 года эта группа якобы умышленно повредила множество автомобилей в Блаубойрене, Лангенау, Ульме, Ной-Ульме, Шенефельде (Бранденбург) и Берлине. Ущерб оценивается в более чем 13 000 евро.

Обвиняемых обвиняют в том, что они заполняли выхлопные трубы автомобилей строительной пеной. Это создавало неудобства для владельцев автомобилей, поскольку после затвердевания пену трудно удалить.

Также им инкриминируют наклеивание на автомобили наклеек с лозунгом "BE GREEN!" и изображением тогдашнего федерального министра экономики от Партии зеленых Роберта Габека.

Следователи считают, что за этим, на первый взгляд, простым актом вандализма скрывалась неуклюжая попытка повлиять на федеральные выборы 2025 года. По данным прокуратуры, один из заказчиков специально подговорил этих четырёх человек на совершение этих действий, чтобы повлиять на избирательное поведение немецкого населения. Взамен им обещали 100 евро за каждую повреждённую машину.

Федеральное ведомство по защите Конституции уже давно предупреждает о попытках российских спецслужб вербовать так называемых "одноразовых агентов" для шпионажа и саботажа в Германии. Органы безопасности считают их действия частью гибридной угрозы, которой подвергается Германия, особенно с начала захватнической войны России против Украины.

Расследование в отношении организаторов диверсий со строительной пеной на данный момент закрыто. Согласно предварительным заявлениям прокуратуры, один из подозреваемых сообщил, что эти действия были заказаны мужчиной, которого считают гражданином Сербии, проживающим в России. Его личность до сих пор не установлена.

По данным прокуратуры, 19-летний обвиняемый, который в настоящее время находится под стражей по другому преступлению, дал показания по выдвинутым обвинениям, а также указал на причастность своих соучастников. Трое других обвиняемых опровергли обвинения или воспользовались правом хранить молчание. В настоящее время они находятся на свободе.

По данным прокуратуры, среди этих трёх мужчин – гражданин Боснии и Герцеговины из района Гюнцбурга, гражданин Германии из Ульма и мужчина с сербским и хорватским гражданством, который сейчас проживает в Ной-Ульме. Обвиняемая – 20-летняя гражданка Румынии, проживающая в районе Альб-Донау.

Как утверждается, предполагаемые преступления были совершены в период с 8 по 11 декабря 2024 года. Производство по делу против 29-летнего мужчины из района Альб-Донау было прекращено.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры.

Сообщалось, что глава МВД Германии Александр Добриндт планирует комплекс мер, который должен охватить защиту от беспилотников и диверсий на критической инфраструктуре и кибератак, а также – выявление шпионов и потенциальных террористов.

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