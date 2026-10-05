У Румунії підіймали винищувачі через повітряну ціль біля кордону

Іспанські винищувачі F-18, які перебувають на бойовому чергуванні в Румунії, у ніч на понеділок піднялися в повітря після фіксації повітряної цілі на кордоні з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Румунії.

У ніч з 4 на 5 жовтня система радіолокаційного спостереження Міноборони виявила повітряну ціль, яка рухалася на схід від Вилкового (Одеська область), поблизу кордону з Румунією.

Два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що виконували бойове чергування в складі посиленої повітряної поліції, злетіли з 57-ї авіабази.

Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про введення заходів оповіщення населення на півночі повіту Тулча. О 02:34 жителям прикордонних районів було надіслано повідомлення RO-Alert.

У відомстві повідомили, що вторгнень у повітряний простір країни не було зафіксовано. Повітряну тривогу скасували о 03:23.

Як повідомлялося, у ніч проти 2 жовтня Румунія зафіксувала падіння ймовірного дрона на території країни на тлі російських атак по українських регіонах.

У ніч проти 29 вересня Румунія зафіксувала повітряну ціль поблизу свого повітряного простору і підняла винищувачі для моніторингу ситуації. Тоді про вторгнення в повітряний простір Румунії не повідомлялося.

Однак вранці 29 вересня Міністерство оборони країни отримало повідомлення про виявлення уламків об’єкта, які впали в повіті Бреїла.