Каллас каже, що найближчим часом Усманова і Фрідмана не повернуть під санкції

Європейський Союз найближчим часом не порушуватиме питання про повернення під санкції ЄС російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана, виключених нещодавно з санкційного списку під тиском Франції та Словаччини.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас після завершення Ради асоціації Молдова-ЄС 5 жовтня.

Алішер Усманов та Михаїл Фрідман найближчим часом не повернуться під санкції ЄС.

"Я не бачу, щоб це щодо цих двох осіб сталося найближчим часом", – заявила Каллас, відповідаючи на питання про можливість повернення Фрідмана та Усманова під європейські санкції.

Вона нагадала, що ЄС наразі працює над близько 1600 нових включень до санкційних списків.

"Я хочу ще раз наголосити: у зв’язку з рішеннями, ухваленими два тижні тому, 2998 позицій з санкційних списків залишатимуться чинними протягом трьох років. Тобто, в нас більше немає рішення про продовження їхньої дії кожні шість місяців", – підкреслила головна дипломатка ЄС.

Вона додала, що країни-члени ЄС "можуть вільно пропонувати імена, які, на їхню думку, мають бути включені до санкційного списку", і зрештою рішення ухвалюють держави-члени.

Як повідомляла "Європейська правда", очільник українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна планує домогтися відновлення санкцій щодо Усманова і Фрідмана.

Раніше повідомлялося, що у Литві національні санкції проти Усманова і Фрідмана. Також Естонія запровадила власні санкції проти цих олігархів.

Більше про те, як знімали санкції з Усманова та Фрідмана, читайте у статті "Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну"