Каллас говорит, что в ближайшее время Усманова и Фридмана не вернут под санкции

Европейский Союз в ближайшее время не будет поднимать вопрос о возвращении в санкционный список ЕС российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, недавно исключенных из него под давлением Франции и Словакии.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после завершения заседания Совета ассоциации Молдова-ЕС 5 октября.

Алишер Усманов и Михаил Фридман в ближайшее время не вернутся под санкции ЕС.

"Я не вижу, чтобы в отношении этих двух лиц это произошло в ближайшее время", – заявила Каллас, отвечая на вопрос о возможности возвращения Фридмана и Усманова под европейские санкции.

Она напомнила, что ЕС в настоящее время работает над включением около 1600 новых позиций в санкционные списки.

"Я хочу еще раз подчеркнуть: в связи с решениями, принятыми две недели назад, 2998 позиций из санкционных списков будут оставаться в силе в течение трех лет. То есть у нас больше не будет решений о продлении их действия каждые шесть месяцев", – подчеркнула главная дипломатка ЕС.

Она добавила, что страны-члены ЕС "могут свободно предлагать имена, которые, по их мнению, должны быть включены в санкционный список", и в конечном итоге решение принимают государства-члены.

Как сообщала "Европейская правда", глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина планирует добиться возобновления санкций в отношении Усманова и Фридмана.

Ранее сообщалось, что в Литве введены национальные санкции против Усманова и Фридмана. Также Эстония ввела собственные санкции против этих олигархов.

Подробнее о том, как снимали санкции с Усманова и Фридмана, читайте в статье "Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину".