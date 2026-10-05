Один из последних ледников Словении исчезнет через несколько дней

Площадь одного из последних ледников Словении сократилась до нескольких ледяных пятен, которые, по словам исследователей, могут исчезнуть уже через несколько дней.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

За Триглавским ледником ученые ведут наблюдения с 1946 года, когда его площадь составляла около 14 гектаров. В последние годы он фактически перестал функционировать как ледник, поскольку на нем не образовывался новый лед.

"Все указывает на то, что последние остатки льда буквально исчезнут в ближайшие дни", – сказал Миха Павшек из Географического института имени Антона Мелика при Научно-исследовательском центре Словенской академии наук и искусств.

В связи с ускорением климатических изменений прошлой зимой на леднике выпало меньше снега, чем обычно, и он растаял необычайно рано, поскольку остатки льда дольше оставались под воздействием летней жары.

Ледники тают по всей Европе, которая испытала более быстрое потепление, чем любой другой континент. Павшек отметил, что исчезновение ледников в соседней Австрии может в конечном итоге привести к уменьшению стока в бассейнах рек Драва и Мура, которые являются важными источниками орошения в Словении.

Триглавский ледник на протяжении многих лет привлекал лыжников летом и на протяжении многих поколений почитался как символ альпийского наследия Словении.

Напомним, в августе в Италии из-за жаркой погоды закрыли последнюю до сих пор доступную локацию для катания на лыжах летом – ледник Стельвио.

В прошлом году сообщалось, что за 60 лет в итальянских Альпах исчезли ледники площадью, равной озеру Комо.