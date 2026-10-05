Посольство Великої Британії в Україні засудило удари РФ по інфраструктурі й погрози дипломатам

У посольстві Великої Британії в Україні заявили, що російські погрози дипломатам є неприйнятними.

Про це посольство повідомило на своїй сторінці в Х, пише "Європейська правда".

Також у посольстві Великої Британії засудили атаки Росії на цивільну інфраструктуру України.

"Посилення атак на Київ та удари по цивільній інфраструктурі свідчать про те, що російський режим не зацікавлений у мирі. Наша підтримка України залишається непохитною та незмінною", – заявили у посольстві.

Раніше практично всі посольства країн ЄС приєдналися до флешмобу в Х, опублікувавши повідомлення про засудження погроз РФ до дипломатів і нагадування, що це – порушення Женевської конвенції.

Ці повідомлення з’явилися у відповідь на заклик міністерства закордонних справ Росії до іноземців, зокрема до персоналу дипломатичних місій, залишити Київ й пригрозило новими масованими ударами по українській столиці.

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова запевнила, що усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві попри російські погрози.

А глава дипломатії США Марко Рубіо зазначив, що росіяни вже кілька місяців звертаються з аналогічним закликом до іноземних дипломатів щодо їх роботи у Києві. Поки що посольство США залишається в українській столиці.