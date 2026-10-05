Посольство Великобритании в Украине осудило удары РФ по инфраструктуре и угрозы в адрес дипломатов

В посольстве Великобритании в Украине заявили, что угрозы России в адрес дипломатов являются неприемлемыми.

Об этом посольство сообщило на своей странице в X, пишет "Европейская правда".

Также в посольстве Великобритании осудили атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины.

"Усиление атак на Киев и удары по гражданской инфраструктуре свидетельствуют о том, что российский режим не заинтересован в мире. Наша поддержка Украины остается непоколебимой и неизменной", – заявили в посольстве.

Ранее практически все посольства стран ЕС присоединились к флешмобу в X, опубликовав сообщения с осуждением угроз РФ в адрес дипломатов и напоминанием, что это – нарушение Женевской конвенции.

Эти сообщения появились в ответ на призыв Министерства иностранных дел России к иностранцам, в частности к персоналу дипломатических миссий, покинуть Киев, а также на угрозу новых массированных ударов по украинской столице.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заверила, что все посольства стран Европейского Союза продолжают работать в Киеве, несмотря на российские угрозы.

А глава дипломатии США Марко Рубио отметил, что россияне уже несколько месяцев обращаются с аналогичным призывом к иностранным дипломатам относительно их работы в Киеве. Пока что посольство США остается в украинской столице.