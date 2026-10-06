В канадском Квебеке на выборах лидировала сепаратистская партия

В канадской провинции Квебек 5 октября прошли выборы, на которых победила Квебекская партия (Parti Québécois; PQ), известная своими сепаратистскими взглядами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Devoir.

По меньшей мере 59 кандидатов от Квебекской партии лидировали на выборах, по сравнению с 40 кандидатами от Либеральной партии Квебека (PLQ), 19 кандидатами от Консервативной партии Квебека (PCQ) и девятью кандидатами от "Солидарного Квебека" (QS). Новым премьер-министром провинции станет глава партии Поль Сен-Пьер Пламондон.

"Несмотря на все причины в мире, которые приводились, чтобы убедить избирателей поддаться страху, они выбрали надежду и перемены", – сказал Сен-Пьер Пламондон.

Также Сен-Пьер Пламондон вновь упомянул о том, что "продолжает мечтать и представлять себе эту страну", то есть свободный Квебек.

Напомним, Квебек – единственная провинция Канады, где полностью преобладает франкоязычное население. Движение за отделение там существует уже десятки лет, а в 1980 и 1995 годах в провинции прошли два референдума о суверенитете Квебека. Их организовала именно Квебекская партия. Оба завершились победой противников отделения, которые победили с перевесом всего в несколько процентов.

Впрочем, как ранее заявляли в Квебекской партии, третий референдум о независимости проводить не будут, пока президент США Дональд Трамп находится у власти.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно шутил о Канаде как о "51-м штате США". А премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что анализировал возможность военных действий со стороны США после неоднократных заявлений Трампа.