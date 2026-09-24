Прем'єр Канади вивчав можливість військових дій з боку США проти його країни

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що аналізував можливість військових дій США після неодноразових заяв президента Дональда Трампа про те, щоб зробити Канаду 51-м штатом.

Про це Карні розповів у інтерв’ю The New York Times, пише "Європейська правда".

У відповідь на запитання, чи серйозно він сприймає погрози президента США Дональда Трампа щодо перетворення Канади на 51-й штат, Карні зазначив, що ретельно аналізував можливість військових дій з боку США. Водночас він відмовився вдаватися в деталі.

"Я вважаю, що на таких посадах ви несете відповідальність за врахування екстремальних ризиків", – сказав Карні. "Це просто управління ризиками. Це не базовий сценарій, але було б безвідповідально не готуватися до цього", – пояснив він.

Заява Карні пролунала на тлі того, як Трамп неодноразово розмірковував про анексію США свого північного сусіда та ключового союзника за допомогою військової сили, що він пізніше виключив, та економічного тиску.

"Канада має стати нашим омріяним 51-м штатом. Набагато нижчі податки та набагато кращий військовий захист для жителів Канади – і жодних тарифів!" – писав Трамп у соцмережах у лютому 2025 року

У інтерв’ю Карні зазначив, що після провалу торговельних переговорів він часто спілкувався з Трампом. Він додав, що досі залишається оптимістом і готовий укласти угоду зі США.

Варто зазначити, ще до вступу на посаду президента Трамп відзначився неодноразовими жартами про Канаду як "51-й штат США".

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Зробити Америку ще більшою. Чому "атака" на Канаду та Гренландію – не жарт, а стратегія Трампа.