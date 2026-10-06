Румыния задействовала авиацию из-за двух воздушных целей на границе

В ночь с 5 на 6 октября Румыния подняла в воздух авиацию союзников для наблюдения за двумя целями, которые двигались вдоль границы с Украиной.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии, передает "Европейская правда".

В ночь на вторник система радиолокационного наблюдения Минобороны страны обнаружила две воздушные цели, перемещавшиеся в воздушном пространстве Украины вблизи речной границы с Румынией.

Для мониторинга ситуации два самолета F-18 Воздушно-космических сил Испании, выполнявшие боевую задачу в составе усиленной воздушной полиции, взлетели с 57-й авиабазы.

В 02:20 жители северной и восточной части приграничного уезда Тулча получили сообщение о тревоге RO-Alert.

Вторжений в воздушное пространство Румынии обнаружено не было. Воздушную тревогу сняли в 03:14.

Накануне Румыния также поднимала в небо испанские истребители F-18, которые находятся на боевом дежурстве в стране, после фиксации воздушной цели на границе с Украиной.

Как сообщалось, в ночь на 2 октября Румыния зафиксировала падение вероятного дрона на территории страны на фоне российских атак по украинским регионам.

29 сентября Министерство обороны страны получило сообщение об обнаружении обломков объекта, которые упали в уезде Брэила.