Сейм Литвы в первом чтении поддержал отмену запрета на размещение ядерного оружия

Сейм Литвы во вторник в первом чтении поддержал поправку к конституции, согласно которой основной закон страны больше не будет запрещать размещение ядерного оружия на территории Литвы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Предложение отменить запрет на размещение ядерного оружия поддержали 106 депутатов Сейма. 18 законодателей выступили против, ещё шестеро воздержались.

Второе, окончательное голосование, может состояться не ранее чем через три месяца. Для утверждения поправки её должны поддержать не менее 94 депутатов из 141.

Председатель Сейма Юозас Олекас заявлял, что окончательное голосование запланировано на 12 января следующего года.

Перед заседанием парламента он отметил журналистам, что отмена запрета повышает устойчивость Литвы и усиливает эффект сдерживания.

"Отмена будет означать, что мы обеспечим себе самую прочную поддержку, какая только возможна. (...) Устранив юридические особенности, которые были у Литвы по сравнению с другими странами ЕС и НАТО, мы станем равными", – пояснил Олекас.

В настоящее время в статье 137 литовской конституции указано, что на территории Литвы не может быть оружия массового уничтожения и военных баз иностранных государств. В Сейме рассматривается поправка, предлагающая просто отменить это положение.

22 сентября Сейм Литвы поддержал предложение исключить из конституции статью, запрещающую размещение ядерного оружия на территории страны.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас ранее подтвердил, что Вильнюс ведет переговоры с американцами о размещении ядерного оружия США на территории балтийской страны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что территория Литвы "будет под прицелом" российского ядерного оружия, если страна позволит союзникам размещать у себя ядерное оружие. Литовские политики расценили это заявление как средство давления и запугивания со стороны Москвы.