Уряд Іспанії готується затвердити укази про житло, які стали приводом до оголошення виборів

Уряд Іспанії має намір у вівторок, 6 жовтня, затвердити два декрети щодо житлової політики, відхилення яких парламентом минулого тижня ​спонукало прем’єр-міністра Педро Санчеса оголосити дострокові ‌вибори.

Про це пише RTVE, повідомляє "Європейська правда".

Після затвердження декрети будуть направлені на затвердження скороченому складу тимчасових депутатів, які ​залишаються на своїх посадах після розпуску парламенту напередодні ​виборів 29 листопада.

Декрети передбачають обмеження орендної плати, тимчасову заборону на виселення та обмеження на придбання житлової нерухомості юридичними особами. Ці укази будуть діяти тимчасово, доки не буде сформовано новий парламент.

Також укази матимуть деякі незначні відмінності, але жодних суттєвих змін порівняно з тими, що були схвалені урядом, але відхилені парламентом минулого тижня.

"Що стосується захисту, вони, безперечно, будуть на рівні або навіть перевищуватимуть те, про що ми домовилися минулого разу", – сказав міністр культури Ернест Уртасун.

Нагадаємо, 5 жовтня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про своє рішення розпустити парламент та оголосити дострокові вибори на тлі послаблення позицій його Соціалістичної партії.

Приводом до цього рішення став провал в Конгресі депутатів двох указів про житло, розроблених урядом у відповідь на соціальні протести, що спалахнули після виселення в Мадриді 87-річної жінки Марікармен Абаскаль.