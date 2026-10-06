Правительство Испании намерено во вторник, 6 октября, утвердить два декрета о жилищной политике, отклонение которых парламентом на прошлой неделе побудило премьер-министра Педро Санчеса объявить досрочные выборы.

Об этом пишет RTVE, сообщает "Европейская правда".

После утверждения декреты будут направлены на одобрение сокращенному составу временных депутатов, которые остаются на своих должностях после роспуска парламента накануне выборов 29 ноября.

Декреты предусматривают ограничение арендной платы, временный запрет на выселение и ограничения на приобретение жилой недвижимости юридическими лицами. Эти указы будут действовать временно, пока не будет сформирован новый парламент.

Также указы будут иметь некоторые незначительные отличия, но никаких существенных изменений по сравнению с теми, которые были одобрены правительством, но отклонены парламентом на прошлой неделе.

"Что касается защиты, они, несомненно, будут на уровне или даже превысят то, о чем мы договорились в прошлый раз", – сказал министр культуры Эрнест Уртасун.

Напомним, 5 октября премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о своём решении распустить парламент и объявить досрочные выборы на фоне ослабления позиций его Социалистической партии.

Поводом для этого решения стал провал в Конгрессе депутатов двух указов о жилье, разработанных правительством в ответ на социальные протесты, вспыхнувшие после выселения в Мадриде 87-летней Марикармен Абаскаль.