Німецький суд відхилив позов у справі авіакатастрофи, яку навмисно спричинив пілот

Через понад одинадцять років після катастрофи літака авіакомпанії Germanwings, в якій загинули 150 осіб, 30 родичів загиблих не домоглися у німецькому суді додаткової компенсації за моральну шкоду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У справі про додаткову компенсацію родичам жертв авіакатастрофи 2015 року, в якій загинули 150 осіб, Регіональний суд Брауншвейга відхилив позов. На думку суду, родини загиблих мають аналогічні претензії до компанії Germanwings GmbH. Тому вони не мають права на компенсацію за моральну шкоду на підставі офіційної відповідальності Федеративної Республіки Німеччини.

Через понад одинадцять років після катастрофи 30 родичів жертв подали позови на суму до 110 тисяч євро кожен проти Федеративної Республіки Німеччини. Позивачі стверджували, що на той час не було належним чином перевірено придатність другого пілота Андреаса Любіца до польотів.

24 березня 2015 року літак рейсу 9525 авіакомпанії Germanwings зазнав катастрофи під час польоту з Барселони до Дюссельдорфа. Загинули 144 пасажири та шестеро членів екіпажу. Розслідування виявило, що Любіц навмисно спрямував літак дочірньої компанії Lufthansa на зіткнення з горою.

На початку судового розгляду суд уже не залишив родичам загиблих великої надії. Суддя тоді заявив, що позивачам було б краще подати свої позови безпосередньо до авіакомпанії. Судовий процес відбувався в Нижній Саксонії, оскільки штаб-квартира Федерального управління цивільної авіації розташована в Брауншвейгу.

Після катастрофи Lufthansa здійснила виплати. Згідно з попередніми заявами авіакомпанії, найближчі родичі отримали по 10 тисяч євро на особу як компенсацію за моральну шкоду, а також додатково було виплачено 25 тисяч євро за кожну загиблу особу як так звану спадкову компенсацію за моральну шкоду.

Наслідки катастрофи протягом багатьох років тримали в напрузі кілька судів у різних країнах. Однак у судових процесах щодо додаткової компенсації за біль і страждання родичі жертв зазнали поразок у регіональних судах Франкфурта-на-Майні та Ессена, а також під час апеляційного розгляду у Вищому регіональному суді Хамма. Ці судові процеси стосувалися позовів проти материнської компанії – Lufthansa.