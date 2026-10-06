Немецкий суд отклонил иск по делу авиакатастрофы, умышленно устроенной пилотом

Спустя более чем одиннадцать лет после катастрофы самолета авиакомпании Germanwings, в которой погибли 150 человек, 30 родственников погибших не добились в немецком суде дополнительной компенсации за моральный ущерб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По делу о дополнительной компенсации родственникам жертв авиакатастрофы 2015 года, в которой погибли 150 человек, Региональный суд Брауншвейга иск отклонил. По мнению суда, семьи погибших имеют аналогичные претензии к компании Germanwings GmbH. Поэтому они не имеют права на компенсацию за моральный ущерб на основании официальной ответственности Федеративной Республики Германии.

Спустя более одиннадцати лет после катастрофы 30 родственников жертв подали иски на сумму до 110 тысяч евро каждый против Федеративной Республики Германии. Истцы утверждали, что на тот момент не была должным образом проверена пригодность второго пилота Андреаса Любица к полётам.

24 марта 2015 года самолёт рейса 9525 авиакомпании Germanwings потерпел крушение во время полёта из Барселоны в Дюссельдорф. Погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа. Расследование показало, что Любиц умышленно направил самолет дочерней компании Lufthansa на столкновение с горой.

В начале судебного разбирательства суд уже не оставил родственникам погибших больших надежд. Судья тогда заявил, что истцам было бы лучше предъявить свои иски непосредственно авиакомпании. Судебный процесс проходил в Нижней Саксонии, поскольку штаб-квартира Федерального управления гражданской авиации расположена в Брауншвейге.

После катастрофы Lufthansa произвела выплаты. Согласно предварительным заявлениям авиакомпании, ближайшие родственники получили по 10 тысяч евро на человека в качестве компенсации за моральный ущерб, а также дополнительно было выплачено 25 тысяч евро за каждого погибшего в качестве так называемой наследственной компенсации за моральный ущерб.

Последствия катастрофы на протяжении многих лет держали в напряжении несколько судов в разных странах. Однако в судебных процессах о дополнительной компенсации за боль и страдания родственники жертв потерпели поражения в региональных судах Франкфурта-на-Майне и Эссена, а также в ходе апелляционного разбирательства в Высшем региональном суде Хамма. Эти судебные процессы касались исков против материнской компании – Lufthansa.