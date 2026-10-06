Rheinmetall приобретёт французский завод для расширения производства бронетехники

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall покупает завод французского производителя железнодорожной техники Alstom в Касселе и намерен расширить там производство бронетехники.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Обе компании приветствуют возможность обеспечить работникам хорошие перспективы на будущее, заявил во вторник представитель немецкого подразделения Alstom.

На заводе работают около 750 человек. Он расположен рядом с предприятием Rheinmetall Landsysteme – подразделением оборонного концерна, которое производит танки.

В Rheinmetall заявили, что компании в принципе договорились о ключевых параметрах соглашения.

"Общая цель заключается в том, чтобы сотрудники Alstom могли устроиться на работу на заводе в Касселе в компании Rheinmetall Landsysteme", – сказал представитель оборонного концерна.

По данным профсоюза IG Metall, многие детали перехода ещё предстоит согласовать. А сначала соглашение вызвало протесты. Оно положит конец длительной 178-летней истории производства локомотивов в Касселе.

Ожидается, что Rheinmetall расширит успешное производство колесной бронетехники, которое уже расположено непосредственно рядом с заводом Alstom.

Напомним, летом в Rheinmetall сообщили о поставке Украине первых артиллерийских боеприпасов, изготовленных на новом заводе в Унтерлюсе.

В конце июня стало известно, что Украина заказала у немецкой компании Rheinmetall 155-мм артиллерийские снаряды и метательные заряды в количестве около нескольких десятков тысяч единиц.