ЗМІ: США вивели літаки з авіабази у Британії через побоювання атаки Ірану з допомогою дронів

Підозра у змові за участю Ірану щодо здійснення складної атаки безпілотниками на ключову британську авіабазу змусила Сполучені Штати вивести свої бомбардувальники B-1 з цієї бази.

Про це повідомили Reuters у вівторок двоє американських посадовців, які побажали залишитися анонімними, передає "Європейська правда".

Іран заперечив будь-яку причетність до ймовірного замаху на авіабазі "Фейрфорд", яка є улюбленою європейською базою для американських бомбардувальників.

Британська поліція заявила у вівторок, що заарештувала в Лондоні 22-річного британця за підозрою у підготовці терористичних актів у рамках розслідування ймовірного замаху.

Речник Європейського командування Збройних сил США відмовився від коментарів, зазначивши: "Недоречно обговорювати питання розвідки, і ми не будемо обговорювати конкретні заходи щодо захисту військ".

"Як було продемонстровано під час численних операцій, американські бомбардувальники, зокрема B-1, B-2 та B-52, здатні завдавати точних ударів у будь-якій точці світу – у тому числі в рамках операцій із зльотом та посадкою на території континентальної частини США – будь-де та будь-коли", – зазначив речник.

Повідомлялося, що військово-повітряні сили США вивели всі свої бомбардувальники з британської авіабази "Фейрфорд", де наприкінці вересня сталась спроба теракту.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати вивели всі свої бомбардувальники з бази "Фейрфорд" у Британії через "певні загрози" для військового об’єкта.