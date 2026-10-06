СМИ: США вывели самолеты с авиабазы в Великобритании из-за опасений нападения Ирана с помощью дронов

Подозрение в сговоре с участием Ирана по проведению сложной атаки беспилотниками на ключевую британскую авиабазу заставило Соединенные Штаты вывести свои бомбардировщики B-1 с этой базы.

Об этом сообщили Reuters во вторник двое американских чиновников, пожелавших остаться анонимными, передает "Европейская правда".

Иран отрицает какую-либо причастность к возможному покушению на авиабазу "Фейрфорд", которая является излюбленной европейской базой для американских бомбардировщиков.

Британская полиция заявила во вторник, что арестовала в Лондоне 22-летнего британца по подозрению в подготовке террористических актов в рамках расследования возможного покушения.

Представитель Европейского командования Вооруженных сил США отказался от комментариев, отметив: "Неуместно обсуждать вопросы разведки, и мы не будем обсуждать конкретные меры по защите войск".

"Как было продемонстрировано в ходе многочисленных операций, американские бомбардировщики, в частности B-1, B-2 и B-52, способны наносить точные удары в любой точке мира – в том числе в рамках операций с взлётом и посадкой на территории континентальной части США – где угодно и когда угодно", – отметил пресс-секретарь.

Сообщалось, что военно-воздушные силы США вывели все свои бомбардировщики с британской авиабазы "Фэйрфорд", где в конце сентября произошла попытка теракта.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединённые Штаты вывели все свои бомбардировщики с базы "Фэйрфорд" в Великобритании из-за "определённых угроз" для военного объекта.