У Британії затримали ще одну людину через інциденти з вибухівкою біля авіабази США
Новини — Вівторок, 6 жовтня 2026, 15:48 —
Поліція з боротьби з тероризмом Великої Британії здійснила ще одне затримання у зв’язку з інцидентом, що стався поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир.
Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".
За повідомленням правоохоронців, 22-річний чоловік, громадянин Великої Британії, був затриманий у Вестмінстері за підозрою у підготовці терористичних актів.
Нагадаємо, 27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази. Згодом поліція уточнила, що йдеться про підготовку терористичного акту.
Прем’єр Британії Енді Бернем заявив, що є "вагомі ознаки" причетності Ірану до цього інциденту.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: