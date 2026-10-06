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У Британії затримали ще одну людину через інциденти з вибухівкою біля авіабази США

Новини — Вівторок, 6 жовтня 2026, 15:48 — Уляна Кричковська-Богданова

Поліція з боротьби з тероризмом Великої Британії здійснила ще одне затримання у зв’язку з інцидентом, що стався поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

За повідомленням правоохоронців, 22-річний чоловік, громадянин Великої Британії, був затриманий у Вестмінстері за підозрою у підготовці терористичних актів.

Нагадаємо, 27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази. Згодом поліція уточнила, що йдеться про підготовку терористичного акту. 

Прем’єр Британії Енді Бернем заявив, що є "вагомі ознаки" причетності Ірану до цього інциденту. 

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Велика Британія кримінал інциденти
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