Ченцов: ограничения для украинского агросектора в ЕС должны иметь временные рамки

Украина считает отправной точкой полную интеграцию своего аграрного сектора в единый рынок Европейского Союза, а переходные механизмы должны быть обоснованными, соразмерными и ограниченными во времени.

Об этом заявил в комментарии "Укринформу" вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что любые специальные подходы ЕС в отношении ограниченного перечня чувствительных товаров, включая их параметры, продолжительность и возможные сопутствующие меры, должны определяться в рамках переговоров о вступлении.

"Нашей отправной точкой остается полноценная интеграция в Единый рынок, а возможные переходные механизмы должны быть обоснованными, соразмерными и ограниченными по времени", – сказал чиновник.

Ченцов обратил внимание, что в настоящее время у ЕС наблюдается значительный профицит в торговле с Украиной, а взаимозависимость и взаимодополняемость экономик продолжают расти даже в условиях войны.

Будущая интеграция украинского агросектора, по мнению вице-премьера, может еще больше усилить эти взаимные преимущества и стать частью ответа на ряд стратегических вызовов, стоящих перед ЕС.

В этой связи Ченцов подчеркнул важность того, чтобы в европейской дискуссии об интеграции украинского агросектора все больше внимания уделялось не только потенциальным рискам, но и стратегическим возможностям для объединенной Европы.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар Марта Кос, представляя 6 октября проект новых подходов к расширению, рассказала, что для Украины могут быть согласованы положения в сфере сельского хозяйства, отличные от положений для других государств-кандидатов.

В правительстве заявили, что Украина не может согласиться на модель членства в ЕС, которая будет предусматривать постоянное ограничение продажи в Евросоюз определенных видов продовольствия.

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