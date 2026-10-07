Мерц про голосування за спікера від "АдН": операції під "чужим прапором" є і в політиці

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключив операції під "чужим прапором" з боку депутатів інших партій під час голосування за ультраправого спікера парламенту землі Саксонія-Ангальт.

Про це йдеться у публікації видання Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок Тобіас Рауш був обраний на посаду спікера ландтагу землі Саксонії-Ангальт 48 голосами "за". 29 депутатів проголосували проти нього. Крім того, 5 утрималися.

Ліворадикальна партія BSW оголосила про свою підтримку Рауша. Разом фракції "АдН" та BSW налічують 44 депутати. Отже, під час таємного голосування Рауш, ймовірно, отримав чотири голоси з інших фракцій.

Соціал-демократи, "Зелені" та "Ліві" заздалегідь заявили, що голосуватимуть "проти". Керівництво фракції ХДС рекомендувало своїм депутатам утриматися під час голосування. Якби всі дотрималися цієї рекомендації, мало б бути 14 утримань.

Голова фракції ХДС у Саксонії-Ангальт Свен Шульце заперечив, що голоси за Рауша надійшли від його партії. Натомість Рауш стверджував, що його обрали також завдяки голосам ХДС.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що це було таємне голосування. "Ми не знаємо, від кого загалом кандидат від "АдН" отримав свої голоси", – сказав він.

Мерц також додав, що той, хто обирає депутата від ультраправої партії на посаду голови земельного парламенту, повинен узгодити це зі своєю совістю.

Водночас він застеріг від поспішних висновків про те, що депутати від ХДС могли проголосувати за Рауша. "Операції під чужим прапором існують не лише у військовій сфері, вони є й у політиці", – сказав Мерц, тим самим запідозривши також депутатів інших фракцій – СДПН, "Зелених" чи "Лівих" – у тому, що вони обрали Рауша головою земельного парламенту, аби дискредитувати депутатів ХДС.

Раніше члени парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини пройшли протестним маршем у Берліні після того, як головою земельного парламенту Саксонії-Ангальт обрали Тобіаса Рауша.

Як повідомлялося, 6 вересня президентом ландтагу Саксонії-Ангальт обрали представника ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тобіаса Рауша.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Більше про це читайте у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.