Мерц о голосовании за спикера от "АдГ": операции под "чужим флагом" бывают и в политике

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил возможности операций под "чужим флагом" со стороны депутатов других партий во время голосования за ультраправого спикера парламента земли Саксония-Ангальт.

Об этом говорится в публикации издания Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Во вторник Тобиас Рауш был избран на пост спикера ландтага земли Саксония-Анхальт 48 голосами "за". 29 депутатов проголосовали против него. Кроме того, 5 воздержались.

Леворадикальная партия BSW объявила о своей поддержке Рауша. Вместе фракции "АдГ" и BSW насчитывают 44 депутата. Таким образом, во время тайного голосования Рауш, вероятно, получил четыре голоса из других фракций.

Социал-демократы, "Зеленые" и "Левые" заранее заявили, что будут голосовать "против". Руководство фракции ХДС рекомендовало своим депутатам воздержаться при голосовании. Если бы все последовали этой рекомендации, должно было бы быть 14 воздержавшихся.

Председатель фракции ХДС в Саксонии-Анхальт Свен Шульце опроверг, что голоса за Рауша поступили от его партии. В свою очередь Рауш утверждал, что его избрали также благодаря голосам ХДС.

Канцлер Фридрих Мерц заявил, что это было тайное голосование. "Мы не знаем, от кого в целом кандидат от "АдГ" получил свои голоса", – сказал он.

Мерц также добавил, что тот, кто избирает депутата от ультраправой партии на пост председателя земельного парламента, должен согласовать это со своей совестью.

В то же время он предостерег от поспешных выводов о том, что депутаты от ХДС могли проголосовать за Рауша. "Операции под чужим флагом существуют не только в военной сфере, они есть и в политике", – сказал Мерц, тем самым заподозрив также депутатов других фракций – СДПГ, "Зеленых" или "Левых" – в том, что они избрали Рауша председателем земельного парламента, чтобы дискредитировать депутатов ХДС.

Ранее члены парламентской группы Социал-демократической партии Германии провели протестный марш в Берлине после того, как председателем земельного парламента Саксонии-Ангальт избрали Тобиаса Рауша.

Как сообщалось, 6 сентября президентом ландтага Саксонии-Ангальт избрали представителя ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тобиаса Рауша.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.