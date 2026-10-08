Немецкая компания передаст Украине десятки тысяч перехватчиков реактивных дронов

Немецкая оборонная компания Quantum Systems планирует передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS, предназначенных, в частности, для борьбы с новыми российскими реактивными беспилотниками "Герань-4" и "Герань-5".

Об этом заявил вице-президент Quantum Systems Маттиас Лена во время пресс-брифинга компании в среду в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

По его словам, SPYS является совместной разработкой Quantum Systems и украинского партнера WIY, которые сотрудничают в рамках совместного предприятия Quantum WIY Industries. При создании новой системы был учтён опыт применения продукции компании, в частности дрона-перехватчика STRILA, непосредственно в Украине.

"На выходных было подписано LOI (письмо о намерениях – ред.) относительно поставки партии из десятков тысяч SPYS, которые, как уже было сказано, способны сбивать реактивные дроны", – сказал Лена.

Как отметили в Quantum Systems, эффективность противодействия российским реактивным дронам в Украине в последнее время заметно возросла.

"Сначала мы наблюдали в Украине способность к перехвату на очень низком процентном уровне. Затем она выросла до более чем 30%, а последние ночи показали рост до более чем 50%", – сказал представитель компании.

В то же время он подчеркнул, что такой показатель является результатом сочетания различных средств противодействия, а не только применения дронов-перехватчиков.

"Но это сочетание различных мер. Украина также адаптировалась, задействовала различные возможности, в значительной степени использует свой парк F-16, который способен перехватывать реактивные Shahed. И всё чаще использует разработки таких компаний, как наша, которые в этом комплексе возможностей для противодействия новой угрозе демонстрируют всё большую эффективность", – отметил представитель Quantum Systems.

При масштабировании производства SPYS компания также может опираться на уже созданные производственные мощности для дронов-перехватчиков STRILA.

"И я говорю здесь о нескольких тысячах в месяц", – сказал Лена, говоря о возможных объемах производства.

На вопрос, когда первые SPYS из нового пакета могут быть поставлены Украине, представитель Quantum Systems ответил: "Тысячи единиц готовы к поставке уже в этом году".

Напомним, на днях Украина и Германия подписали ряд документов в сфере обороны, безопасности, энергетики и спасательных технологий. Зеленский заявил, что общая сумма соглашений с Германией составляет более 8,5 млрд евро.

Также сообщалось, что Германия выделила Украине масштабный пакет помощи на сумму более 1 млрд евро.