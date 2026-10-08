Сенаторы призвали администрацию Трампа применить "закон Грэма" против России

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий обратились с письмом к чиновникам американской администрации, в котором призывают использовать все инструменты, предусмотренные "законом Грэма", для оказания давления на Россию.

Текст письма опубликован пресс-службой комитета Сената по международным отношениям, сообщает "Европейская правда".

Сенатор-демократ Джин Шахин, возглавляющая комитет Сената по международным отношениям, и республиканец Роджер Викер, председатель комитета по вооруженным силам, направили письмо государственному секретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, в котором призвали администрацию применить Закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана.

В письме законодатели призывают уделить приоритетное внимание ключевым санкциям против Москвы, включая выявление сотен судов российского "теневого флота" и внесение в черный список финансовых сетей, которые РФ использует для отмывания незаконных доходов.

Сенаторы также призывают к введению санкций, чтобы остановить поток технологий двойного назначения и передовой электроники, которую Россия импортирует из таких стран, как Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

"Владимир Путин продолжает усиливать свое жестокое наступление на поле боя, используя новые подразделения северокорейских войск и интенсивные ракетные удары, направленные против гражданского населения и энергетических сетей Украины. Каждый день, проходящий без максимального экономического давления, позволяет Москве поддерживать эту военную эскалацию", – говорится в письме.

Сенаторы призвали Госдеп и Министерство финансов использовать новые инструменты, предусмотренные законом, "для перекрытия источников доходов и каналов поставок технологий двойного назначения, которые поддерживают российскую военную машину".

Срок для введения санкций и тарифов в рамках "закона Грэма" истекает 18 октября.

"Закон о санкциях против России и Ирана был принят подавляющим большинством голосов представителей обеих партий. Срок вступления в силу, установленный на 18 октября, является важной возможностью продемонстрировать как нашим союзникам, так и противникам, что санкции США являются всеобъемлющими, динамичными и строго соблюдаются", – подытожили сенаторы.

Ранее двухпартийная группа членов Палаты представителей США обратилась к американскому президенту Дональду Трампу с призывом не ослаблять санкции против России, а вместо этого применить "закон Грэма"

18 сентября президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против РФ, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Закон, среди прочего, предусматривает введение пошлин со ставкой до 100% против стран, которые больше всего закупают российские энергоресурсы.

Подробнее об этом законопроекте читайте в статье "Адские санкции" становятся реальностью? Как Конгресс США наказал Россию и что будет делать Трамп.