У ЄС прокоментували атаку Росії на цивільних у Краматорську

Європейська комісія засуджує російську атаку на цивільних у Краматорську та наголошує, що навмисні удари по цивільному населенню і невійськових об’єктах є воєнними злочинами.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

У Брюсселі наголосили, що воєнні злочини Росії проти цивільного населення України мають бути покарані.

"Росія посилила свої атаки проти цивільного населення. Ми побачили останні повідомлення про російські атаки на автобуси в Краматорську, при цьому кількість жертв, як повідомляється, продовжує зростати", – заявив Віганд.

Він наголосив, що вчорашні російські удари вже забрали життя 28 людей, серед них п’ятеро дітей, трьом з яких був лише один рік.

"Ми висловлюємо наші найглибші співчуття всім родинам і близьким", – сказав речник Єврокомісії.

"Навмисні атаки проти цивільного населення та невійськових об’єктів є воєнними злочинами. Дозвольте мені нагадати про це. І, звичайно, всі виконавці та співучасники цих серйозних порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності", – підкреслив Крістіан Віганд.

Нагадаємо, зранку 8 жовтня росіяни атакували Краматорськ на Донеччині, внаслідок удару по двох рейсових автобусах за останніми даними 30 людей загинули і 18 постраждали.

У той самий час, 8 жовтня уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти Росії, спрямовані проти російських фінансових послуг та суден "тіньового флоту".