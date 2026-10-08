В ЕС прокомментировали атаку России на гражданских в Краматорске

Европейская комиссия осуждает нападение России на гражданских в Краматорске и подчеркивает, что преднамеренные удары по гражданскому населению и невоенным объектам являются военными преступлениями.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд.

В Брюсселе подчеркнули, что военные преступления России против гражданского населения Украины должны быть наказаны.

"Россия усилила свои атаки против гражданского населения. Мы видели последние сообщения о российских атаках на автобусы в Краматорске, при этом число жертв, как сообщается, продолжает расти", – заявил Виганд.

Он подчеркнул, что вчерашние российские удары уже унесли жизни 28 человек, среди них пятеро детей, трем из которых был всего один год.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем семьям и близким", – сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.

"Умышленные атаки против гражданского населения и невоенных объектов являются военными преступлениями. Позвольте мне напомнить об этом. И, конечно, все исполнители и соучастники этих серьезных нарушений международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул Кристиан Виганд.

Напомним, утром 8 октября россияне атаковали Краматорск в Донецкой области; в результате удара по двум рейсовым автобусам, по последним данным, 30 человек погибли и 18 пострадали.

В то же время 8 октября правительство Великобритании объявило о новых санкциях против России, направленных против российских финансовых услуг и судов "теневого флота".