Глава МВС Литви: можлива мобілізація в РФ – недостатня підстава для отримання притулку

На тлі дедалі частіших розмов про можливу мобілізацію в Росії литовський міністр внутрішніх справ Мартінас Кателінас заявив, що ті, хто бажає отримати притулок у Литві, повинні домагатися цього законними шляхами.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника литовського МВС наводить Delfi.

Кателінас зазначив, що можлива мобілізація не є достатньою підставою для отримання притулку в Литві.

"На мою думку, кожен, хто намагається отримати гуманітарний або політичний притулок з найрізноманітніших причин, повинен робити це законними шляхами. Якби це робилося незаконно, застосовувалися б відповідні заходи. Якби єдиною причиною була мобілізація, то, як мені здається, цього недостатньо для отримання притулку в Литві чи будь-якій іншій державі", – підкреслив він.

Кателінас також висловлював переконання, що для посилення контролю за громадянами Росії, які проїжджають транзитом через Литву, слід чітко визначити їхній маршрут.

А напередодні він звернувся до міністра оборони з проханням залучити армію для допомоги прикордонникам у захисті кордону з Калінінградською областю Росії.