На фоне все более частых разговоров о возможной мобилизации в России литовский министр внутренних дел Мартинас Кателинас заявил, что те, кто желает получить убежище в Литве, должны добиваться этого законными путями.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы литовского МВД приводит Delfi.

Кателинас отметил, что возможная мобилизация не является достаточным основанием для получения убежища в Литве.

"На мой взгляд, каждый, кто пытается получить гуманитарное или политическое убежище по самым разным причинам, должен делать это законными путями. Если бы это делалось незаконно, применялись бы соответствующие меры. Если бы единственной причиной была мобилизация, то, как мне кажется, этого недостаточно для получения убежища в Литве или любом другом государстве", – подчеркнул он.

Кателинас также выразил убеждение, что для усиления контроля за гражданами России, проезжающими транзитом через Литву, следует четко определить их маршрут.

А накануне он обратился к министру обороны с просьбой привлечь армию для помощи пограничникам в защите границы с Калининградской областью России.