В Британии задержали двух граждан Латвии за проникновение на авиабазу

В Великобритании задержали двух граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на базу Королевских ВВС в графстве Кембриджшир.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Полиция Министерства обороны, осуществлявшая патрулирование на базе Королевских ВВС "Молсворт", в среду вечером заметила брошенный автомобиль, после чего был обнаружен пролом в ограждении объекта.

Мужчин в возрасте 36 и 32 лет задержали около 2 часов ночи в четверг. Оба являются гражданами Латвии и в настоящее время проживают в Великобритании.

Сначала их задержали по подозрению в незаконном проникновении на запретную территорию и умышленном повреждении имущества, после чего доставили в полицейский участок графства Кембриджшир.

Впоследствии обоих мужчин задержали еще раз по подозрению в совершении преступления в соответствии с разделом 4 Закона о национальной безопасности 2023 года, а именно – проникновении на запретную территорию с целью нанесения ущерба Великобритании. В настоящее время оба мужчины находятся под стражей в полиции.

Хелен Фланаган, руководитель лондонского подразделения полиции по борьбе с терроризмом, возглавляющего расследование, заявила, что на данный момент нет оснований связывать этот инцидент с событиями, произошедшими на прошлой неделе на базе Королевских ВВС в Фэйрфорде.

Напомним, военно-воздушные силы США вывели все свои бомбардировщики с британской авиабазы "Фэйрфорд", где в конце сентября произошла попытка теракта.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты вывели все свои бомбардировщики с базы "Фейрфорд" в Великобритании из-за "определенных угроз" для военного объекта.

27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир. Впоследствии полиция уточнила, что речь идет о подготовке террористического акта.