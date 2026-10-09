Напередодні зими ЄС стикається з дефіцитом поставок газу

ЄС стикається з дефіцитом газу взимку, що може змусити його шукати способи замінити втрачені обсяги енергоносіїв, еквівалентні споживанню електроенергії 12 мільйонами домогосподарств.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico, яке ознайомилося зі звітами операторів енергетичних мереж та профільного інституту.

Оскільки війна в Ірані продовжує порушувати глобальні енергопостачання, цієї зими ЄС зіткнеться із загальним дефіцитом природного газу в обсязі до 14 мільярдів кубічних метрів – це становить близько 7% попиту блоку і достатньо для забезпечення електроенергією від 10 до 12 мільйонів європейських домогосподарств, згідно з доповіддю Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA), американського аналітичного центру з питань енергетики.

З огляду на те, що ціни на газ перебувають на найвищому рівні за останні майже чотири роки, а постачання обмежене через американо-ізраїльську війну на Близькому Сході, Європа матиме обмежені можливості щодо постачання, якщо майбутня зима виявиться такою ж холодною, як і минула, з’ясував IEEFA.

Хоча це не обов’язково означає, що у блоку закінчиться газ, це означає, що запасів газу, з яких можна буде черпати, може бути на 7 мільярдів кубічних метрів менше. Це може змусити країни купувати газ за високими цінами на дедалі нестабільніших світових ринках або навіть вимагати від споживачів скоротити попит, якщо нові поставки будуть недоступні.

Про ті самі ризики йшлося у прогнозі щодо постачання газу на зиму 2026–2027 років, опублікованому в четвер Європейською мережею операторів систем передачі газу (ENTSO-G) – асоціацією газових операторів. У звіті міститься попередження: якщо імпорт скрапленого природного газу буде обмеженим або навіть "оптимальним" в умовах холодної зими, рівень запасів може впасти аж до 11% – це мінімальний поріг, необхідний для стратегічних резервів, які не можна легко використовувати.

ENTSO-G попереджає: якщо країни сподіваються відновити свої запаси до 30% до кінця зими – інакше їм доведеться зіткнутися з підвищеною вразливістю до майбутніх холодних періодів – обсяги, еквівалентні 7% попиту, доведеться або скоротити, або просто не надавати споживачам.

Частково цей тиск зумовлений майбутнім загальноєвропейською забороною на довгострокові контракти на постачання російського СПГ, яка має набути чинності в січні і, згідно з доповіддю IEEFA, призведе до додаткового скорочення імпорту газу до Європи на 7 мільярдів кубічних метрів. У доповіді зазначається, що російський газ історично використовувався для компенсації "коливань попиту" протягом зими.

Як повідомлялося, незважаючи на енергетичну кризу, Європейський Союз має намір звести імпорт російського газу до нуля до кінця 2027 року.

Нагадаємо, російські та американські високопосадовці, зокрема спецпредставник президента США Джаред Кушнер, провели переговори щодо залучення американського інвестора до відновлення роботи газопроводів "Північний потік".