В преддверии зимы ЕС сталкивается с дефицитом поставок газа

ЕС сталкивается с дефицитом газа зимой, что может вынудить его искать способы восполнить утраченные объемы энергоносителей, эквивалентные потреблению электроэнергии 12 миллионами домохозяйств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico, которое ознакомилось с отчетами операторов энергетических сетей и профильного института.

Поскольку война в Иране продолжает нарушать глобальные энергопоставки, этой зимой ЕС столкнется с общим дефицитом природного газа в объеме до 14 миллиардов кубических метров – это составляет около 7% спроса блока и достаточно для обеспечения электроэнергией от 10 до 12 миллионов европейских домохозяйств, согласно докладу Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), американского аналитического центра по вопросам энергетики.

Учитывая, что цены на газ находятся на самом высоком уровне за последние почти четыре года, а поставки ограничены из-за американо-израильской войны на Ближнем Востоке, у Европы будут ограниченные возможности по снабжению, если предстоящая зима окажется такой же холодной, как и прошлая, выяснил IEEFA.

Хотя это не обязательно означает, что у блока закончится газ, это означает, что запасов газа может быть на 7 миллиардов кубических метров меньше. Это может вынудить страны закупать газ по высоким ценам на все более нестабильных мировых рынках или даже потребовать от потребителей сократить спрос, если новые поставки будут недоступны.

Об этих же рисках говорилось в прогнозе по поставкам газа на зиму 2026–2027 годов, опубликованном в четверг Европейской сетью операторов систем передачи газа (ENTSO-G) – ассоциацией газовых операторов. В отчете содержится предупреждение: если импорт сжиженного природного газа будет ограниченным или даже "оптимальным" в условиях холодной зимы, уровень запасов может упасть аж до 11% – это минимальный порог, необходимый для стратегических резервов, которые нельзя легко использовать.

ENTSO-G предупреждает: если страны надеются восстановить свои запасы до 30% к концу зимы – в противном случае им придётся столкнуться с повышенной уязвимостью перед будущими холодными периодами – объёмы, эквивалентные 7% спроса, придётся либо сократить, либо просто не предоставлять потребителям.

Частично это давление обусловлено предстоящим общеевропейским запретом на долгосрочные контракты на поставку российского СПГ, который должен вступить в силу в январе и, согласно докладу IEEFA, приведет к дополнительному сокращению импорта газа в Европу на 7 миллиардов кубических метров. В докладе отмечается, что российский газ исторически использовался для компенсации "колебаний спроса" в течение зимы.

Как сообщалось, несмотря на энергетический кризис, Европейский Союз намерен свести импорт российского газа к нулю к концу 2027 года.

Напомним, российские и американские высокопоставленные чиновники, в частности спецпредставитель президента США Джаред Кушнер, провели переговоры о привлечении американского инвестора к восстановлению работы газопроводов "Северный поток".