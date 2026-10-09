ЗМІ: країни ЄС прагнуть скоротити бюджет блоку на 100-200 млрд євро

Уряди країн ЄС очікують, що запропонований обсяг наступного семирічного бюджету блоку буде скорочений на 100-200 млрд євро порівняно з попереднім планом, оприлюдненим у червні.

Про це виданню Politico повідомили 12 дипломатів з країн ЄС, передає "Європейська правда".

Ірландія, яка головує в Раді ЄС і керує переговорами про бюджет, оприлюднить пропозицію про скорочення в суботу, створивши передумови для напружених дискусій серед лідерів ЄС на саміті наступного тижня.

Наразі позиції країн ЄС розділилися: "ощадливі" країни на чолі з Німеччиною, Австрією, Нідерландами та іншими прагнуть скоротити запропонований бюджет в розмірі майже 2 трлн євро на кілька сотень мільярдів євро, тоді як коаліція південних і східних країн, "Друзі згуртованості", виступає проти таких скорочень.

На саміті наступного тижня лідери ЄС відреагують на останні цифри, відомі як negobox, оскільки вони дають урядам підстави для переговорів, і дадуть попередню оцінку того, чи можлива домовленість до кінця року.

В ЄС поспішають укласти угоду щодо бюджету, перш ніж національні вибори у Франції, Польщі та Італії у 2027 році поставлять під загрозу завершення переговорів.

Як нейтральний посередник у цих дискусіях, Ірландія публічно не розкривала своїх намірів щодо переговорного документа.

Заклики "ощадливих" до бюджетних заощаджень викликали побоювання серед "Друзів згуртованості".

17 країн – серед яких такі важковаговики, як Італія, Іспанія та Польща, – опублікували минулого тижня спільну заяву, в якій виступили проти скорочень у сферах сільського господарства та згуртованості.

На знак поступки цьому табору очікується, що Ірландія запропонує економію бюджетних коштів в інших сферах політики. Уряди готуються до значних скорочень у Global Europe – фонді ЄС у розмірі 200 млрд євро, призначеному для допомоги розвитку та зовнішніх відносин, – а також у Європейському фонді конкурентоспроможності на суму 410 млрд євро, покликаному посилити промисловий потенціал блоку.

У 2025 році Європейська комісія запропонувала п’ять нових зборів, які, як очікується, принесуть 66 млрд євро на рік.

Скорочення адміністративних витрат – на які виділено 118 млрд євро для інституцій та персоналу ЄС – також має популярність серед урядів країн, хоча це принесе меншу економію.

З ідеєю скоротити запланований семирічний бюджет ЄС на 2028-2034 роки на кілька сотень мільярдів євро виступили Німеччина, Данія, Нідерланди, Австрія, Фінляндія та Швеція.

Тим часом сімнадцять урядів країн ЄС публічно висловили застереження щодо скорочення видатків на сільське господарство та регіональні виплати в наступному семирічному бюджеті.