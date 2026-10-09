СМИ: страны ЕС стремятся сократить бюджет блока на 100–200 млрд евро

Правительства стран ЕС ожидают, что предлагаемый объем следующего семилетнего бюджета блока будет сокращен на 100–200 млрд евро по сравнению с предыдущим планом, обнародованным в июне.

Об этом изданию Politico сообщили 12 дипломатов из стран ЕС, передает "Европейская правда".

Ирландия, которая председательствует в Совете ЕС и руководит переговорами по бюджету, обнародует предложение о сокращении в субботу, создав предпосылки для напряженных дискуссий среди лидеров ЕС на саммите на следующей неделе.

В настоящее время позиции стран ЕС разделились: "экономные" страны во главе с Германией, Австрией, Нидерландами и другими стремятся сократить предложенный бюджет в размере почти 2 трлн евро на несколько сотен миллиардов евро, тогда как коалиция южных и восточных стран, "Друзья сплочённости", выступает против таких сокращений.

На саммите на следующей неделе лидеры ЕС отреагируют на последние цифры, известные как negobox, поскольку они дают правительствам основания для переговоров, и дадут предварительную оценку того, возможна ли договоренность до конца года.

В ЕС спешат заключить соглашение по бюджету, прежде чем национальные выборы во Франции, Польше и Италии в 2027 году поставят под угрозу завершение переговоров.

Как нейтральный посредник в этих дискуссиях, Ирландия публично не раскрывала своих намерений относительно переговорного документа.

Призывы "экономных" к сокращению бюджетных расходов вызвали опасения среди "Друзей сплочённости".

17 стран – среди которых такие тяжеловесы, как Италия, Испания и Польша, – опубликовали на прошлой неделе совместное заявление, в котором выступили против сокращений в сферах сельского хозяйства и сплоченности.

В знак уступки этому лагерю ожидается, что Ирландия предложит экономию бюджетных средств в других сферах политики. Правительства готовятся к значительным сокращениям в Global Europe – фонде ЕС в размере 200 млрд евро, предназначенном для помощи в области развития и внешних отношений, – а также в Европейском фонде конкурентоспособности на сумму 410 млрд евро, призванном укрепить промышленный потенциал блока.

В 2025 году Европейская комиссия предложила пять новых сборов, которые, как ожидается, принесут 66 млрд евро в год.

Сокращение административных расходов – на которые выделено 118 млрд евро для институтов и персонала ЕС – также пользуется популярностью среди правительств стран, хотя это принесет меньшую экономию.

С идеей сократить запланированный семилетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы на несколько сотен миллиардов евро выступили Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Швеция.

Между тем семнадцать правительств стран ЕС публично выразили озабоченность по поводу сокращения расходов на сельское хозяйство и региональные выплаты в следующем семилетнем бюджете.