У Латвії створили єдину карту укриттів

Щоб мешканці могли швидко знайти найближче укриття в надзвичайній ситуації, латвійська Державна земельна служба спільно з Державною пожежно-рятувальною службою зібрала в одному місці інформацію про укриття по всій Латвії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Наразі на карті позначено 781 укриття. Фахівці закликають усіх заздалегідь з’ясувати, яке з них розташоване найближче до дому чи місця роботи.

Генеральна директорка Державної земельної служби Віта Нарницька розповіла, що інформація доступна як на порталі kadastrs.lv, так і на сайті та в додатку 112.lv.

За її словами, наразі на карті відображені всі укриття, які обстежено та визнано придатними для прийому мешканців у надзвичайних ситуаціях.

Детальної інформації про оснащення кожного укриття на карті поки що немає, оскільки головне завдання – допомогти людям знайти найближче безпечне місце. "Людині просто потрібно знати, куди йти", – підкреслила Нарницька.

Вона нагадала, що оптимальна відстань до укриття – приблизно 300 метрів від місця, де перебуває людина. "Кожному варто з’ясувати, де розташоване найближче укриття відносно місць, у яких він зазвичай буває", – закликала вона.

Важливо, що на карту нанесені лише укриття, які перебувають у віданні держави та органів місцевого самоврядування і які в кризовій ситуації мають бути доступними для мешканців.

При цьому мешканців закликають повідомляти відповідальні служби, якщо під час огляду укриття виявляться невідповідності – наприклад, відсутні вказівники або доступ здається ускладненим.

Керівниця Державної земельної служби особливо закликає завантажити додаток 112.lv, оскільки в ньому карта притулків доступна й без підключення до інтернету. "Карта притулків зберігається у вашому телефоні", – пояснила Нарницька.

Нагадаємо, Європейський Союз анонсував виділення 10 млн євро на облаштування укриттів по всій Україні.

Коаліцію укриттів цивільного захисту для України започаткували у травні 2025 року спільною заявою очільників урядів України та Фінляндії. Після підписання Меморандуму про взаєморозуміння до ініціативи приєдналися Європейський Союз, Литва, Бельгія, Ірландія, Швеція, Швейцарія та Європейський інвестиційний банк.

Коаліція спрямована на залучення міжнародного фінансування, модернізацію наявних укриттів і будівництво нових захисних споруд. Очолила ініціативу Фінляндія.