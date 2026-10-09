В Латвии создали единую карту укрытий

Чтобы жители могли быстро найти ближайшее укрытие в чрезвычайной ситуации, латвийская Государственная земельная служба совместно с Государственной пожарно-спасательной службой собрала в одном месте информацию об укрытиях по всей Латвии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

На данный момент на карте отмечено 781 убежище. Специалисты призывают всех заранее выяснить, какое из них расположено ближе всего к дому или месту работы.

Генеральный директор Государственной земельной службы Вита Нарницкая рассказала, что информация доступна как на портале kadastrs.lv, так и на сайте и в приложении 112.lv.

По её словам, на данный момент на карте отображены все убежища, которые были обследованы и признаны пригодными для приема жителей в чрезвычайных ситуациях.

Подробной информации об оснащении каждого убежища на карте пока нет, поскольку главная задача – помочь людям найти ближайшее безопасное место. "Человеку просто нужно знать, куда идти", – подчеркнула Нарницкая.

Она напомнила, что оптимальное расстояние до убежища – примерно 300 метров от места, где находится человек. "Каждому стоит выяснить, где расположено ближайшее убежище относительно мест, в которых он обычно бывает", – призвала она.

Важно, что на карту нанесены только убежища, находящиеся в ведении государства и органов местного самоуправления и которые в кризисной ситуации должны быть доступны для жителей.

При этом жителей призывают сообщать в ответственные службы, если при осмотре убежищ обнаружатся несоответствия – например, отсутствуют указатели или доступ кажется затрудненным.

Руководитель Государственной земельной службы особо призывает скачать приложение 112.lv, поскольку в нем карта убежищ доступна и без подключения к интернету. "Карта убежищ хранится в вашем телефоне", – пояснила Нарницкая.

Напомним, Европейский Союз объявил о выделении 10 млн евро на обустройство укрытий по всей Украине.

Коалиция укрытий гражданской защиты для Украины была создана в мае 2025 года совместным заявлением глав правительств Украины и Финляндии. После подписания Меморандума о взаимопонимании к инициативе присоединились Европейский Союз, Литва, Бельгия, Ирландия, Швеция, Швейцария и Европейский инвестиционный банк.

Коалиция направлена на привлечение международного финансирования, модернизацию имеющихся укрытий и строительство новых защитных сооружений. Во главе инициативы стоит Финляндия.