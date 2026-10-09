"Альтернатива для Німеччини" збільшила відрив від партії Мерца в опитуваннях

Нове опитування громадської думки зафіксувало найнижчий за всю історію спостережень результат для керівного блоку ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца – 20%.

Про це свідчать результати опитування Інституту громадської думки Ipsos, проведеного на замовлення Der Spigel, пише "Європейська правда".

У опитуванні ультраправа "Альтернатива для Німеччини" покращила свої позиції на один відсотковий пункт і отримала 28% підтримки.

На другому місці – ХДС/ХСС із результатом у 20%, що на один пункт менше, ніж у попередньому опитуванні. Це найнижчий показник, який Ipsos коли-небудь фіксував для цього блоку у своїх опитуваннях, що проводяться з 2016 року. Зазначається, що з березня цього року ХДС/ХСС лише втрачали позиції.

"Зелені" залишаються на рівні минулого місяця і набирають 15%.

СДПН та "Ліві" міняються місцями в рейтингу: тоді як соціал-демократи додали собі один процентний пункт (13%), "Ліві" опускаються до 12% (-1 процентний пункт) і, таким чином, відступають на 5-те місце в рейтингу.

Вільна демократична партія та Альянс за соціальну справедливість, раніше відомий як Альянс Сари Вагенкнехт (BSW), з результатами 4 та 3 відсотки відповідно не пройдуть до Бундестагу.

В межах цього опитування інститут Ipsos опитав онлайн близько 2002 осіб у Німеччині в період з 30 вересня по 4 жовтня.

Згідно з результатами опитування авторитетного соціологічного інституту INSA, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" вперше досягла рівня підтримки у 30%.

Переважна більшість німців вважають, що канцлерство Фрідріха Мерца провалилося, а 58% підтримали б його відставку.

На початку жовтня результати опитування повідомляли, що рейтинг Мерца як канцлера впав до найнижчого рівня за всю історію.