"Альтернатива для Германии" увеличила отрыв от партии Мерца в опросах

Новый опрос общественного мнения зафиксировал самый низкий за всю историю наблюдений результат для правящего блока ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца – 20%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Института общественного мнения Ipsos, проведенного по заказу Der Spiegel, пишет "Европейская правда".

В опросе ультраправая "Альтернатива для Германии" улучшила свои позиции на один процентный пункт и получила 28% поддержки.

На втором месте – ХДС/ХСС с результатом в 20%, что на один пункт меньше, чем в предыдущем опросе. Это самый низкий показатель, который Ipsos когда-либо фиксировал для этого блока в своих опросах, проводимых с 2016 года. Отмечается, что с марта этого года ХДС/ХСС только теряли позиции.

"Зелёные" остаются на уровне прошлого месяца и набирают 15%.

СДПГ и "Левые" меняются местами в рейтинге: в то время как социал-демократы прибавили один процентный пункт (13%), "Левые" опускаются до 12% (-1 процентный пункт) и, таким образом, отступают на 5-е место в рейтинге.

Свободная демократическая партия и Альянс за социальную справедливость, ранее известный как Альянс Сары Вагенкнехт (BSW), с результатами 4 и 3 процента соответственно не пройдут в Бундестаг.

В рамках этого опроса институт Ipsos опросил онлайн около 2002 человек в Германии в период с 30 сентября по 4 октября.

Согласно результатам опроса авторитетного социологического института INSA, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" впервые достигла уровня поддержки в 30%.

Подавляющее большинство немцев считают, что канцлерство Фридриха Мерца провалилось, а 58% поддержали бы его отставку.

В начале октября результаты опроса показали, что рейтинг Мерца как канцлера упал до самого низкого уровня за всю историю.