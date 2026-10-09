СМИ: у задержанного основателя сети "Рыбарь" обнаружили дроны и электронное оборудование

У задержанного черногорскими правоохранительными органами руководителя российской пропагандистской информационной сети "Рыбарь" Михаила Звинчука и его сообщников обнаружили современное цифровое оборудование, дроны, электронные устройства и телефоны.

Как пишет "Европейская правда", об этом изданию Vijesti сообщили источники в силовых структурах Черногории.

Во время задержания Звинчука, его жены и сообщников в городе Рисан у них обнаружили "дроны, сложную цифровую технику и электронные устройства".

В настоящее время в отношении задержанных ведется уголовное расследование, а масштабную операцию в районе Которского залива проводят сотрудники Управления безопасности Тивата в сотрудничестве с Агентством национальной безопасности (ANB).

Как сообщает Vijesti, черногорская полиция и ANB в рамках своих полномочий будут принимать дальнейшие меры для защиты национальной безопасности.

Утром СМИ сообщили, что операция проводится в связи с подозрениями в гибридной деятельности сети "Рыбарь", которую британские и американские власти связывают с кремлевской пропагандой и операциями иностранного информационного влияния.

Согласно той же информации, черногорские службы располагали сведениями о прибытии в страну членов этой сети, и их пребывание отслеживалось в течение нескольких дней.

Считается, что целью визита была съемка документального видеоматериала о приведении визовой политики Черногории в соответствие со стандартами Европейского Союза.

Источники в секторе безопасности отметили, что запланированный контент был призван представить европейскую интеграцию как процесс, навязанный по политическим соображениям, который будет иметь негативные последствия для туризма, экономической стабильности и национальных интересов Черногории.

Как сообщалось, утром 9 октября в Черногории был задержан руководитель российской пропагандистской информационной сети "Рыбарь" Михаил Звинчук вместе с женой, а также сотрудницей Валерией Звинчук и ещё тремя лицами.

Звинчук находится под британскими санкциями, а Государственный департамент США внес его в список лиц, причастных к злонамеренным операциям влияния, направленным против избирательного процесса в США.

Госдепартамент в рамках своей программы "Награда за справедливость" предлагает до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность или местонахождение иностранных субъектов, причастных к вмешательству в выборы в США, в том числе и вероятных сообщников "Рыбаря", или предотвратить такую деятельность.