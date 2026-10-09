У парламенті Болгарії обурилися неофіційним візитом Буданова до країни

Неофіційний візит до Болгарії керівника офісу президента України Кирила Буданова викликав питання та гострі політичні реакції у болгарському парламенті.

Про це повідомляє Nova, передає "Європейська правда".

Про візит українського високопосадовця до Болгарії стало відомо з публікації лідера партії "Республіканці за Болгарію" Цветана Цветанова, який оприлюднив фото зі своєї зустрічі з Будановим.

Тим часом лідери партій "Відродження" та "Руху за права і свободи" Костадін Костадінов і Делян Пеєвські заявили, що не мають офіційної інформації про візит і вимагають пояснень від уряду.

У Міністерстві закордонних справ Болгарії повідомили, що їх не поінформували про візит Буданова і що зустрічі з міністром не відбулося. Таку ж позицію висловили й у Міністерстві оборони.

Припускається, що керівник ОП провів у Софії близько 20 годин: він прибув у середу, а в четвер вилетів до Сполучених Штатів.

"Ми дізналися про цей візит учора, але мусили перевірити інформацію... Сьогодні ця інформація з’явилася вже з цілком надійного джерела, тож ще сьогодні ми попросимо роз’яснень щодо того, якою саме була мета візиту Буданова до Болгарії, адже нам ніхто нічого не сказав", – заявив Костадінов.

За його словами, інші парламентські фракції, ймовірно, також не були поінформовані про прибуття українського представника.

Костадінов також звернув особливу увагу на збіг у часі між візитом Буданова та засіданням Консультативної ради з питань національної безпеки, скликаної після атаки дронів на два торгові судна в Чорному морі. Офіційна Софія не називає винного у цих атаках, попри те, що Україна повідомила, що за нападами стоїть РФ.

"На тлі того, що на засіданні Консультативної ради обговорювалися певні формулювання щодо того, як слід шукати порозуміння для досягнення миру в Чорному морі, ми приймаємо тут праву руку керівника однієї з двох воюючих держав. Для мене, чесно кажучи, це прояв дуже серйозного політичного лицемірства", – заявив лідер проросійської партії "Відродження".

Він також висловив критику на адресу влади, зазначивши, що цей візит нібито ставить під сумнів зовнішньополітичні пріоритети країни та національну безпеку.

"Я розумію, чому пан Румен Радев (прем’єр Болгарії – ред.) приховує візит Кирила Буданова до Болгарії – бо його виборцям це не сподобається. Проте правду треба говорити болгарським громадянам, особливо тоді, коли ціну та можливі наслідки цього візиту платитимемо ми всі", – стверджував Костадінов.

Лідер партії "Відродження" оголосив, що надішле офіційний лист до уряду в із запитом про надання інформації щодо мети візиту та тем переговорів.

Нагадаємо, 6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна – ALFA WATAN, що плаває під прапором Того, та ABLE під прапором Палау.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські ВМС зв’язались із болгарськими колегами щодо атаки на два цивільні судна у водах Болгарії, та що атаку здійснила Росія.

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що поки що не можна сказати, чи дрони були українськими чи російськими.