В парламенте Болгарии возмутились неофициальным визитом Буданова в страну

Неофициальный визит в Болгарию главы аппарата президента Украины Кирилла Буданова вызвал вопросы и острую политическую реакцию в болгарском парламенте.

Об этом сообщает Nova, передает "Европейская правда".

О визите украинского высокопоставленного чиновника в Болгарию стало известно из публикации лидера партии "Республиканцы за Болгарию" Цветана Цветанова, который обнародовал фото со своей встречи с Будановым.

Между тем лидеры партий "Возрождение" и "Движение за права и свободы" Костадин Костадинов и Делян Пеевски заявили, что не располагают официальной информацией о визите и требуют объяснений от правительства.

В Министерстве иностранных дел Болгарии сообщили, что их не проинформировали о визите Буданова и что встречи с министром не состоялось. Такую же позицию выразили и в Министерстве обороны.

Предполагается, что глава ОП провел в Софии около 20 часов: он прибыл в среду, а в четверг вылетел в Соединенные Штаты.

"Мы узнали об этом визите вчера, но должны были проверить информацию... Сегодня эта информация поступила уже из вполне надежного источника, поэтому еще сегодня мы попросим разъяснений относительно того, в чем именно заключалась цель визита Буданова в Болгарию, ведь нам никто ничего не сказал", – заявил Костадинов.

По его словам, другие парламентские фракции, вероятно, также не были проинформированы о прибытии украинского представителя.

Костадинов также обратил особое внимание на совпадение во времени между визитом Буданова и заседанием Консультативного совета по вопросам национальной безопасности, созванного после атаки дронов на два торговых судна в Чёрном море. Официальная София не называет виновного в этих атаках, несмотря на то, что Украина сообщила, что за нападениями стоит РФ.

"На фоне того, что на заседании Консультативного совета обсуждались определенные формулировки относительно того, как следует искать взаимопонимание для достижения мира в Черном море, мы принимаем здесь правую руку руководителя одного из двух воюющих государств. Для меня, честно говоря, это проявление очень серьезного политического лицемерия", – заявил лидер пророссийской партии "Возрождение".

Он также высказал критику в адрес властей, отметив, что этот визит якобы ставит под сомнение внешнеполитические приоритеты страны и национальную безопасность.

"Я понимаю, почему господин Румен Радев (премьер-министр Болгарии – ред.) скрывает визит Кирилла Буданова в Болгарию – потому что его избирателям это не понравится. Однако болгарским гражданам нужно говорить правду, особенно тогда, когда цену и возможные последствия этого визита будем платить мы все", – утверждал Костадинов.

Лидер партии "Возрождение" объявил, что направит официальное письмо правительству с запросом о предоставлении информации о целях визита и темах переговоров.

Напомним, 6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море дроны атаковали два торговых судна – ALFA WATAN, плавающее под флагом Того, и ABLE под флагом Палау.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские ВМС связались с болгарскими коллегами по поводу атаки на два гражданских судна в водах Болгарии и что атаку совершила Россия.

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что пока нельзя сказать, были ли дроны украинскими или российскими.