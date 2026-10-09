У Стамбулі внаслідок обвалу житлового будинку загинули п’ятеро осіб

П'ятеро людей загинули внаслідок обвалу семиповерхового житлового будинку в стамбульському районі Малтепе,

Про це повідомив у п'ятницю міністр внутрішніх справ Мустафа Чіфтчі після завершення пошуково-рятувальних робіт, його цитує dpa, інформує "Європейська правда".

За його словами, чотири людини загинули на місці події, а одна – у лікарні. Він також додав, що загалом із-під завалів було витягнуто 14 осіб.

AP

Будівля, розташована в азіатській частині міста, обвалилася рано в четвер.

Губернатор Стамбула Давут Гюль повідомив, що обвалилися магазин на першому поверсі та чотири квартири на двох поверхах вище, і що за цією адресою було зареєстровано 14 осіб. Верхні поверхи залишилися в основному неушкодженими, а мешканців евакуювали.

За даними місцевої влади, будівля мала більше поверхів, ніж було дозволено. Офіційного пояснення причин обвалу не надано.

Незаконні додаткові поверхи є поширеною проблемою в Стамбулі, який розташований у сейсмічній зоні. Критики стверджують, що урядові будівельні амністії, які легалізують незаконні споруди в обмін на штрафи, сприяли поширенню цієї практики.

Влітку у центральному районі Афін Петралона обвалився п’ятиповерховий житловий будинок під час робіт зі знесення сусідньої будівлі.

У травні у німецькому місті Гьорліц біля кордону з Польщею через ймовірний вибух газу в будинку з туристичними апартаментами загинули троє людей.