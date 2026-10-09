В Стамбуле в результате обрушения жилого дома погибли пять человек

Пятеро человек погибли в результате обрушения семиэтажного жилого дома в стамбульском районе Малтепе.

Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел Мустафа Чифтчи после завершения поисково-спасательных работ, его цитирует dpa, сообщает "Европейская правда".

По его словам, четыре человека погибли на месте происшествия, а один – в больнице. Он также добавил, что в общей сложности из-под завалов извлекли 14 человек.

AP

Здание, расположенное в азиатской части города, обрушилось рано утром в четверг.

Губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил, что обрушились магазин на первом этаже и четыре квартиры на двух этажах выше, и что по этому адресу было зарегистрировано 14 человек. Верхние этажи остались в основном неповрежденными, а жильцов эвакуировали.

По данным местных властей, в здании было больше этажей, чем было разрешено. Официального объяснения причин обрушения не предоставлено.

Незаконные дополнительные этажи – распространенная проблема в Стамбуле, расположенном в сейсмической зоне. Критики утверждают, что правительственные строительные амнистии, легализующие незаконные постройки в обмен на штрафы, способствовали распространению этой практики.

Летом в центральном районе Афин Петралона обрушился пятиэтажный жилой дом во время работ по сносу соседнего здания.

В мае в немецком городе Гёрлиц у границы с Польшей в результате вероятного взрыва газа в доме с туристическими апартаментами погибли три человека.