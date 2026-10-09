Німеччина закупить крилаті ракети для масового розгортання

Німецька армія ухвалила рішення про закупівлю великої кількості недорогих крилатих ракет, здатних вражати цілі на відстані до 1 500 кілометрів.

Про це оголосив начальник генерального штабу генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг, його цитує DW, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Фройдінг, це озброєння використовуватиметься для придушення засобів ППО супротивника за рахунок чисельної переваги.

Цей крок є наслідком уроків війни в Україні, де безпілотники та ракети застосовувалися у великих кількостях з метою виснаження засобів ППО.

Одночасний запуск великої кількості відносно недорогих ракет може змусити витрачати дорогі ракети-перехоплювачі, що потенційно дозволить більш досконалим ракетам досягти своїх цілей.

Німеччина планує поєднувати дешевші ракети з потужнішою зброєю, призначеною для ударів по стратегічно важливих цілях, зокрема з крилатими ракетами американського виробництва, які вона має намір придбати.

Фройдінг повідомив, що армія розглядає дві комерційно доступні системи, хоча жодна з них поки що не була схвалена для використання в збройних силах Німеччини. Перші поставки можуть розпочатися у 2027 році.

Американська оборонна компанія Covenant відкрила завод з виробництва крилатих ракет у Лейпцигу на початку цього тижня. Вона планує виготовити 1 000 ракет Anthem у 2027 році та 5 тисяч – у 2028 році.

За даними компанії, кожна ракета коштуватиме шестизначну суму – менше ніж 860 тисяч євро – порівняно з кількома мільйонами доларів, які коштують звичайні крилаті ракети.

У вересні стало відомо, що Міністерство оборони Німеччини має намір виділити майже 3,4 млрд євро на закупівлю крилатих ракет Tomahawk американського виробництва та пускових установок Typhon.

За даними ЗМІ, уряд Німеччини розраховує, що на створення нового арсеналу далекобійної зброї, призначеної для стримування Росії, знадобиться майже 12 млрд євро.