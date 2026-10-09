Германия закупит крылатые ракеты для массового развертывания

Немецкая армия приняла решение о закупке большого количества недорогих крылатых ракет, способных поражать цели на расстоянии до 1 500 километров.

Об этом заявил начальник генерального штаба генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, его цитирует DW, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Фройдинг, это вооружение будет использоваться для подавления средств ПВО противника за счет численного превосходства.

Этот шаг является следствием уроков войны в Украине, где беспилотники и ракеты применялись в больших количествах с целью истощения средств ПВО.

Одновременный запуск большого количества относительно недорогих ракет может вынудить расходовать дорогие ракеты-перехватчики, что потенциально позволит более совершенным ракетам достичь своих целей.

Германия планирует сочетать более дешёвые ракеты с более мощным оружием, предназначенным для ударов по стратегически важным целям, в частности с крылатыми ракетами американского производства, которые она намерена приобрести.

Фройдинг сообщил, что армия рассматривает две коммерчески доступные системы, хотя ни одна из них пока не была одобрена для использования в вооруженных силах Германии. Первые поставки могут начаться в 2027 году.

Американская оборонная компания Covenant открыла завод по производству крылатых ракет в Лейпциге в начале этой недели. Она планирует изготовить 1 000 ракет Anthem в 2027 году и 5 тысяч – в 2028 году.

По данным компании, каждая ракета будет стоить шестизначную сумму – менее 860 тысяч евро – по сравнению с несколькими миллионами долларов, которые стоят обычные крылатые ракеты.

В сентябре стало известно, что Министерство обороны Германии намерено выделить почти 3,4 млрд евро на закупку крылатых ракет Tomahawk американского производства и пусковых установок Typhon.

По данным СМИ, правительство Германии рассчитывает, что на создание нового арсенала дальнобойного оружия, предназначенного для сдерживания России, потребуется почти 12 млрд евро.