Італійською Сицилією пронісся торнадо

У п’ятницю, 9 жовтня, рідкісний подвійний водяний смерч накрив узбережжя неподалік від Марсали на заході італійської Сицилії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Як зазначено, після цього смерч просунувся вглиб суші та завдав шкоди будівлям, автомобілям і сільськогосподарським угіддям.

Дві вихрові колони утворилися над морем неподалік від порту Марсали, а потім досягли суші й рушили в бік прилеглих районів Трапані.

🌪️Un violento #tornade ha colpito il settore di #Marsala sulla costa ovest della #Sicilia stamattina. I danni sono localmente significativi nel settore e diversi veicoli sarebbero stati in particolare ribaltati. Video via Facebook: Panificio Maltese https://t.co/TFANdFa4AY – Checco_Pe/OnAiR_lA_TuA_tV (@Checco_88Pe) October 9, 2026

Школа імені Альчіде Де Гаспері в районі Терренове також зазнала серйозних пошкоджень.

У сусідньому Петрозіно торнадо збило автомобіль і відкинуло його в яр. Двоє людей, які перебували в машині, отримали травми та були доставлені до лікарні.

На відеозаписі, знятому з набережної Бішіоне в Петрозіно, неподалік від Сібіляни, видно, як торнадо наближається до материка з боку моря.

Екстремальні погодні умови залишили слід руйнувань по всій прибережній зоні, і служби екстреної допомоги займаються ліквідацією наслідків стихії.

Писали, що 24 серпня торнадо пронісся селом на південному заході Франції, внаслідок чого 41 людина постраждала і сотні будинків були пошкоджені.

На початку серпня сильні шторми спричинили повені та зсуви ґрунту в гірських районах західної Австрії, внаслідок чого туристи опинилися в ізоляції в гірській хатині.

У липні смерч на півночі Німеччини пошкодив близько 50 будівель.