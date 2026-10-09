По итальянской Сицилии пронесся торнадо

В пятницу, 9 октября, редкий двойной водный смерч обрушился на побережье недалеко от Марсалы на западе итальянской Сицилии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Как отмечается, после этого смерч продвинулся вглубь суши и нанёс ущерб зданиям, автомобилям и сельскохозяйственным угодьям.

Две вихревые колонны образовались над морем недалеко от порта Марсалы, а затем достигли суши и двинулись в сторону прилегающих районов Трапани.

🌪️Un violento #tornade ha colpito il settore di #Marsala sulla costa ovest della #Sicilia stamattina. I danni sono localmente significativi nel settore e diversi veicoli sarebbero stati in particolare ribaltati. Video via Facebook: Panificio Maltese https://t.co/TFANdFa4AY – Checco_Pe/OnAiR_lA_TuA_tV (@Checco_88Pe) October 9, 2026

Школа имени Альчиде Де Гаспери в районе Терренове также получила серьезные повреждения.

В соседнем Петрозино торнадо сбило автомобиль и отбросило его в овраг. Двое людей, находившихся в машине, получили травмы и были доставлены в больницу.

На видеозаписи, снятой с набережной Бишионе в Петрозино, недалеко от Сибиляны, видно, как торнадо приближается к материку со стороны моря.

Экстремальные погодные условия оставили след разрушений по всей прибрежной зоне, и службы экстренной помощи занимаются ликвидацией последствий стихии.

Сообщалось, что 24 августа торнадо пронесся по деревне на юго-западе Франции, в результате чего 41 человек пострадал и сотни домов были повреждены.

В начале августа сильные штормы вызвали наводнения и оползни в горных районах западной Австрии, в результате чего туристы оказались в изоляции в горной хижине.

В июле смерч на севере Германии повредил около 50 зданий.