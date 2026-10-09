В ЄС відреагували на санкції США проти Міжнародного кримінального суду

В Європейській комісії висловили жаль з приводу рішення США запровадити санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це йдеться в заяві ЄК, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено в заяві, Європейський Союз завжди підтримував МКС.

ЄС тісно співпрацюватиме з МКС, щоб забезпечити продовження його ефективної діяльності.

"Ми, як і раніше, віддані співпраці з усіма 125 державами – учасницями Римського статуту – з метою збереження та поваги до його незалежності, щоб він міг і надалі виконувати свою життєво важливу місію. Оскільки до набрання цими заходами чинності залишається шестимісячний термін, у нас є можливість для діалогу", – наголошено в заяві.

ЄС готовий вжити будь-яких необхідних заходів, щоб Суд міг виконувати свою роботу як щодо розслідування, так і щодо судового переслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, а також захищати інтереси суб’єктів господарювання із країн ЄС у рамках єдиного ринку.

Повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа в п’ятницю запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС).

Своєю чергою в МКС заявили, що убезпечили себе від можливих санкцій з боку США.